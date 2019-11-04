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توك شو

بسبب جنازة.. تامر أمين: من أين نشأت قصة يوم عيد الحب المصري؟ ...فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:24 م
تامر أمين
تامر أمين
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قسم التوك شو
قال الإعلامي " تامر أمين " إن اليوم 4 نوفمبر وهو يوم عيد الحب المصرى، وإن الذى قام بتأسيس أو التفكير في ذلك اليوم هو الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين وقد جاءت فكرة هذا العيد إلى مصطفي أمين من خلال مشاهدة جنازة.

وأضاف " تامر أمين " في برنامجه " آخر النهار "المذاع علي قناه " النهار " أن الكاتب مصطفى أمين كان يسير في الشارع فوجد جنازة في حي السيدة زينب لا يسير خلفها إلا ثلاثة أشخاص، وعند سؤاله عن الشخص اتضح أنه رجل كبير لم يكن له أصدقاء ولم يكن هناك أحد مقرب منه ومن هنا جاءت فكرة عيد الحب المصري إلى الكاتب الراحل مصطفى أمين .

وأوضح " تامر أمين " أن مصطفى أمين قام بكتابة مقالة اقترح فيها أن يكون هناك عيد للحب حتى يقوم الناس بمحبة بعضهم البعض فيه، وأن يقومون بالتخلي عن مشاكلهم فيه وعن أي شيء كان سبب الخلاف بينهم، وعند إذ قال مصطفى أمين إنه يجب أن يسيطر الحب علي كل الخلافات والنزاعات بين الأشخاص وأن يسود على كافة المجتمع.

وأوضح أن الحكومة والجماهير رحبو بالمبادرة وقرروا سنة 1988 أن يكون يوم 4 نوفمبر هو يوم عيد الحب المصرى.
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