متحدث البرلمان يكشف سبب إعلان حالة الطوارئ

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن جلسة اليوم كانت بالغة الأهمية، وأنه قبل بدايتها كان هناك اجتماع باللجنة العامة للمجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.



وأضاف الدكتور صلاح حسب الله، أثناء مشاركته الهاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم إعداد التقرير بالموافقة، وتم إقرارها من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء كمال عامر بإشراف من الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس.



وأوضح الدكتور صلاح حسب الله، أن إعلان حالة الطوارئ يتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس بما يقارب من 400 عضو، مضيفا أنها لم تكن المرة الأولى للمجلس لاتخاذ القرار وفرض حالة الطوارئ من قبل.



وأكد الدكتور حسب الله، أن الأغلبية الواضحة بشكل كبير لـ موافقة أعضاء المجلس على إعلان المجلس لحالة الطوارئ، وهو ما يؤكد مدى إدراك أعضاء المجلس للحالة التى تعيشها الدولة، وأنها فى حالة حرب حقيقية على الإرهاب.

