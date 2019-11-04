أمير مرتضى يكشف الموقف النهائي لـ ضم محمد عبد العاطي

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الأبيض تفاوض بالفعل مع وادي دجلة من أجل ضم لاعب الوسط محمد عبد العاطي.



وقال أمير في تصريحاته لبرنامج في الإستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف ام "بالفعل كانت هناك مفاوضات مع مسئولي فريق وادي دجلة من اجل ضم محمد عبد العاطي ولكن في بداية الموسم".



وكشف: لم نصل لنقطة اتفاق مع ماجد سامي، ولم نتحدث في الأمر مجددا، ولم نحدد حتى الآن المراكز التي تحتاج لدعم خلال الميركاتو الشتوي.

