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رياضة

لسه بدرى.. تعليق مثير من أمير مرتضى على أداء ميتشو مع الزمالك

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:35 م
صدى البلد
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نور عادل
رفض أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، تقييم ميتشو المدير الفني للفريق خاصة لانه مازال في بداية مشواره مع الأبيض.

وقال أمير في تصريحاته لبرنامج في الإستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف ام :"كنت أرى أن تقييم ميتشو عقب مباراة بيراميدز غير منطقي، وايضا ضد تقييمه الان".

وأتم كلماته : "لسه بدري عشان نقدر نحكم على ميتشو".
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