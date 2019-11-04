أنغام على المسرح الكبير وريم كمال بالمعهد والحلو بدمنهور ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28حيث يقام فى الثامنة مساء الأربعاء 6 نوفمبر ثلاثة حفلات بالقاهرة ودمنهور .. فعلى المسرح الكبير تقدم الفنانة انغام فاصلًا بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات يسبقه فاصل موسيقي ، وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفلًا للمطربة ريم كامل وفرقتها روائع النغم .



وتمتد الفعاليات الى مسرح اوبرا دمنهور حيث يقدم الفنان محمد الحلو فاصلًا بمصاحبة فرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار يسبقة فقرات غنائية لكل من محمد الخولي , أمير الرفاعي , كريم زيدان , عازف العود وليد سلامه والمطربة السورية وعد البحري.



كما يختتم المؤتمر العلمى المصاحب فعالياته المقامة على المسرح الصغير بجلستين تبدأ الأولى فى العاشرة صباحًا حيث تستمر مناقشة محور جدلية العلاقة بين الشباب العربي وتراثه الموسيقي بحضور الدكتور زين نصار (مصر) مقررًا ، محمد احمد جمال (البحرين) ، الدكتور عاطف امام (مصر) ، احمد عبد الله دعوب (ليبيا) ، الدكتور اشرف عبد الرحمن (مصر) وسامي نسيم (العراق) وفى الجلسة الثانية التى تبدأ فى الثانية عشر والنصف يتم اعلان التوصيات التى خرج بها المؤتمر.