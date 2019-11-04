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محافظات

محضر ضد السكان.. مياه الصرف أغرقت ملعب مركز شباب ميت نما بشبرا الخيمة | صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:51 م
مياه الصرف
مياه الصرف
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إبراهيم الهوارى
كلفت لجنة متابعة من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مسئولي مركز شباب ميت نما التابع لإدارة شبرا الخيمة بتحرير محضر ضد ملاك العقارات المجاورة للمركز بسبب مياه الصرف الصحي التي أغرقت الملعب القديم نظرا لسوء حالة الصرف فيها مع إبلاغ الحي بالواقعة.

وكان الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية كلف أشرف خير مدير إدارة شباب شبرا الخيمة، بتشكيل لجنة متابعة برئاسته لمتابعة أعمال مركز شباب ميت نما حيث تكونت اللجنة من فارس فتحي مسئول الهيئات، وعزة محمد مسئول التفتيش المالي، ومجدي عبدالعزيز مسئول قسم الشباب، وأحمد مهدي مسئول المخازن بالإدارة، والكابتن محمود كامل مسئول القسم الرياضي.

وأوصت اللجنة بضرورة إجراء صيانة كاملة لدورات المياه وعمل لوحة إعلانات مضيئة وتفعيلها وتفعيل صندوق الإسعافات الأولية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتكهين النجيل الصناعي القديم وأيضا تكهين الأصناف غير الصالحة للاستخدام، وسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الرخام بمدخل المركز وسرعة تنظيم وترتيب المخزن وتعيين عامل لنظافة المركز.

فيما قرر مدير الإدارة إعطاء المركز مهلة أسبوع لتلافي هذه الملاحظات طبقا لتعليمات وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.
محضر ضد السكان.. مياه الصرف أغرقت ملعب مركز شباب ميت نما بشبرا الخيمة | صور
محضر ضد السكان.. مياه الصرف أغرقت ملعب مركز شباب ميت نما بشبرا الخيمة | صور
محضر ضد السكان.. مياه الصرف أغرقت ملعب مركز شباب ميت نما بشبرا الخيمة | صور
محضر ضد السكان.. مياه الصرف أغرقت ملعب مركز شباب ميت نما بشبرا الخيمة | صور
محضر ضد السكان.. مياه الصرف أغرقت ملعب مركز شباب ميت نما بشبرا الخيمة | صور
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