المالية تبدأ تلقي مقترحات المتخصصين حول قانون الضرائب على الدخل الجديد ومستهدفات بخفض عجز الموازنة لـ 5%.. الوزير: الإصلاح الاقتصادي أرهق المجتمع وأخطاء الماضي أحد الأسباب

وزير المالية:

الإصلاح الاقتصادي أرهق المجتمع وأخطاء الماضي أحد الأسباب الباب مفتوح لتلقي مقترحات حول مشروع قانون الضريبة على الدخل ياسر محارم: استمرار البيروقراطية أبرز معوقات العمل الضريبي رئيس جمعية الضرائب المصرية: الاقتصاد المصري يواجه لغزا صعبا أسامة توكل: قانون فض المنازعات الضريبية أنجز 70% من مهامه





كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تلقي الوزارة طلبات ومقترحات من الجامعات وعدد من الجمعيات بشأن إعداد مقترح تشريعي جديد حول قانون الضريبة على الدخل.





قال " معيط" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الباب مازال مفتوحا أمام المجتمع المدني والجهات المعنية بالشأن الضريبي؛ للاستماع لمقترحاتهم وتضمينها بمشروع القانون الجديد.





أكد " معيط" أن وزارة المالية مازالت تستكمل إجراءاتها التصحيحية تشريعيا و التي بدأتها باقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وقانون فض المنازعات الضريبية بالاضافة لقرب الانتهاء من قانون الاجراءات الضريبية الموحد؛ مؤكدا أن القيادة السياسية تتابع باهتمام بالغ الاجراءات الخاصة بتطوير منظومة الضرائب والتيسر علي الممولين.





وعلم "صدى البلد" من مصادر مطلعة أن الوزارة استقبلت مقترحات من جمعية الضرائب المصرية حول مشروع القانون الجاري تقديم مقترحاته، غير أن المصادر اكتفت بالقول، بأن هناك مباحثات سيتم اجراؤها في الفترة القادمة لمناقشة تلك المقترحات .





وفي وقت سابق انفرد "صدي البلد" بخطة وزارة المالية حول تقديم مقترح تشريعي لإعداد قانون جديد خاص بالضريبة علي الدخل بعد سلسلة من الاجراءات السابقة علي تعديلات القانون الحالي بما يواكب التطورات الراهنة، إذ تقوم " المالية" حاليا بالاستماع لوجهات النظر و صياغتها في صورة مواد قانونية سيتم مناقشتها وإحالتها للبرلمان خلال العام المالي المقبل.





وأكد وزير المالية، أن الوزارة تسعى لتخفيض عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% خلال العام المالي المقبل.





أوضح أن الوزارة تسعى بصورة كبيرة للوصول للأرقام العالمية في عجز الموازنة والمحددة بأقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؛ حتي تتمكن الحكومة في توجيه مواردها لدعم قطاعي الصحة والتعليم بشكل أكبر.





أكد أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، أن قانون فض المنازعات الضريبية يعد نقلة نوعية للوزارة للتيسير علي الممولين، ضمن التوجهات الخاصة باتباع الأساليب المبسطة لفض المنازعات دون اللجوء لفترات طويلة للتقاضي .





وأضاف " توكل" خلال فعاليات مؤتمر " الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة" والذي تنظمه جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي؛ أن نسبة الملفات التي حصلت علي موافقات بتحويلها للفض عبر لجان فض المنازعات بالمصلحة بلغت 70%، بينما النسبة الأخري كانت بناء علي طلب الممولين في اللجوء للقضاء.





وذكر " توكل"، أن هناك بعض الممارسات جعلت وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب المصرية باعادة تحويل بعض الملفات للتقاضي مرة أخري، نظرا لوجود بعض الممولين بتضييع الوقت وهو ما ينم علي وجود نوايا للتعطيل.









وقال ياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، إن تحول مصلحة الضرائب للتعاملات الإلكترونية وميكنة السجلين الضريبي والتجاري، يعد أحد أهم الإجراءات لتحفيز الممولين وتطوير منظومة الضرائب، بالإضافة لفض المنازعات الضريبية دون اللجوء للقضاء.





أضاف " محارم" أن الملف الضريبي يمر بعدد من التحديات من بينها استمرار البيروقراطية المتوطنة ببعض المأموريات وعدم مواكبة تلك المأموريات لعناصر التطور، بالإضافة لإطالة أمد المنازعات الضريبية في مراحل الفحص.





وشدد " محارم" على ضرورة الإسراع بحل تلك التحديات، بالإضافة إلى العمل على منح الثقة لأصحاب القرار واستبعاد غير القادرين من التطور.





وأوضح "محارم" أن هناك تطلعات حقيقية لدي المجتمع الضريبي بضرورة أن يستعيد المجتمع الثقة في الإدارة الضريبية خصوصا في أسلوب الفحص وإنهاء الخلافات وإدراك تطبيقات المرحلة الراهنة والمستقبلية في التيسير على الممولين وزيادة فرص التدريب للقائمين على تنفيذ القانون.

وأكد أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن الاقتصاد المصري يواجه لغزا صعبًا يتمثل في اعتراف جميع المؤسسات الدولية وإجماع معظم الاقتصاديين على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية هي الأكبر والأهم في تاريخ مصر الحديث، داعيًا إلى القضاء على البيروقراطية لجني ثمار تلك الاصلاحات ولترجمة المكاسب الاقتصادية إلى محفزات حقيقية.





وقال أحمد شوقي، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر " الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة" الذي نظمته الجمعية اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ إن الإيجابيات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال العام الجاري منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الى ٥.٦٪ وتراجع التضخم الى ٤.٨٪ وانخفاض الفائدة الى ١٣.٢٥ ٪ الى جانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتصاعد أرقام السياحة الوافدة.



