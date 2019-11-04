مجانا لمدة شهر .. أدوبي تتيح خدمة جديدة على أجهزة ipad

أعلنت شركة "أدوبي"، أكبر الشركات بالعالم في مجال الخدمات والتطبيقات، عن توفير برنامج الفوتوشوب على تطبيقات أجهزة الآي باد، وذلك خلال مؤتمرها السنوي Adobe Max.



ووفقًا لموقع techradar التقني، فإن البرنامج سيظل متاحًا لتحميله بالمجان على جميع أجهزة آي باد لمدة 30 يومًا، وبعدها سيضطر حاملو تلك الأجهزة تحميله عن طريق خدمة Adobe Creative Cloud وسيصبح حينها باشتراك شهري يصل إلى 9.99 دولار أمريكي.



ويستطيع حاملو آي باد التعديل على الصور في وقت قصير دون الحاجة للرجوع إلى أجهزة الكمبيوتر المحمول، وتعتبر تلك الخاصية من المميزات الأساسية التي وفرتها الشركة على الخدمة الحديثة.



كما وفرت شركة أدوبي في التطبيق خدمة حفظ الملفات بنسق PSD الخاصة ببرنامج فوتوشوب، وذلك ضمن خدمة Creative Cloud، وهو ما يتيح للمستخدم الوصول للملفات مباشرة سواء من جهاز محمول أو حاسوب.