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فن

هل تزوجت حلا شيحة| شاهد ردها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:56 م
حلا شيحة
حلا شيحة
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة حلا شيحة، عن حقيقة زواجها ورغبتها فى الارتباط الفترة الحالية مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا فى الزواج أو الارتباط بأى شخص.

وقالت حلا شيحة، أثناء لقائها فى "عرب وود"، "لا أفكر فى الفترة الحالية بالزواج وكل تركيزى منصب فى تربية أولادى والاهتمام بعملى؛ لذلك عندما تلقيت شائعة زواجى من محمد رمضان أصابتني حالة من الضحك الهستيرى".

وأضافت حلا شيحة، "أتمنى العمل مع كل من ظافر العابدين وكريم عبد العزيز لامتلاكهما قدرات فنية كبيرة".

يذكر أن حلا شيحة كشفت الأيام الماضية عن التفاصيل الخاصة بها أثناء فترة ارتداء الحجاب والنقاب قبل أن تعود إلى التمثيل مرة أخرى وتخلع الحجاب والنقاب.
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