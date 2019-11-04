رئيس البورصة: حالة الاستقرار تسمح بطروحات جديدة.. فيديو

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار على مستوى التعاملات منذ فترة.
وأضاف محمد فريد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن" المذاع على قناة " الحدث"، :" أخر طرح للشركات الحكومية كان في شهر أغسطس الماضي وكان عليه معدلات تغطية ومشاركة للأجانب تصل إلى 50 % من الطرح بالإضافة إلى وجود اهتمام من المستثمر غير المصري على مستوى الشركات".
وتابع محمد فريد:" لدينا حالة من الإستقرار الطيبة في السوق تسمح بأن نشهد طروحات جديدة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام".
وأكمل محمد فريد:" قيم التداول ارتفعت على مدار العامين الماضيين، وطرح الشرقية للدخان شهد معدل تعاملات جيدة من المستثمر غير المصري ونحتاج إلى سلسلة قيمة مضافة متكاملة".
وأضاف محمد فريد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن" المذاع على قناة " الحدث"، :" أخر طرح للشركات الحكومية كان في شهر أغسطس الماضي وكان عليه معدلات تغطية ومشاركة للأجانب تصل إلى 50 % من الطرح بالإضافة إلى وجود اهتمام من المستثمر غير المصري على مستوى الشركات".
وتابع محمد فريد:" لدينا حالة من الإستقرار الطيبة في السوق تسمح بأن نشهد طروحات جديدة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام".
وأكمل محمد فريد:" قيم التداول ارتفعت على مدار العامين الماضيين، وطرح الشرقية للدخان شهد معدل تعاملات جيدة من المستثمر غير المصري ونحتاج إلى سلسلة قيمة مضافة متكاملة".