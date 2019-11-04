شرطي يطلق الرصاص على رأس سيدة داخل فندق شهير.. فيديو

كشفت لقطات مرعبة لحظة إطلاق ضابط شرطة النار على سيدة، يعتقد أنها كانت تحت تأثير المخدرات بعد رفضها إلقاء مقص كانت تشهره في وجه الضابط داخل ردهة فندق.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أظهرت الكاميرا الخاصة الضابط في ولاية لويزيانا الأمريكية، وهو يقتل سيدة فى عمر 45 عامًا، بالرصاص الحي داخل ردهة فندق شهير بمدينة "بوسير سيتي" صباح يوم 25 أكتوبر الماضي.



وأوضح احد مكاتب المحاماة بالمدينة الامريكية، أن الضابط لن يدان بشكل كبير لانه كان له مبرر في استخدام العنف ضد السيدة، حيث كانت تحمل سلاحا أبيض يتمثل في مقص.



وترجع تفاصيل الحادث، عندما تلقى الضابط المدان، بلاغا من الفندق الشهير بأن هناك سيدة غير متزنة تسير فى لوبي الفندق.



وعلى الفور اتجه الضابط المتهم إلى الفندق ليجد السيدة الأربعينية، تقف بمكتب الاستقبال، وتحمل مقصا بيدها في حين كانت تتحدث في هاتف الفندق.



واستفزت السيدة المقتولة الضابط ناعته اياه بالأسود في توصيف عنصري على لون وجهه، ليأمر الضابط بعدها، السيدة غير المتزنة بإلقاء المقص وتسليم نفسها إلا انها رفضت.



وخلال مراوغة السيدة أطلق الضابط رصاصة في رأسها أفضت بحياتها في الحال.



ووضع الضابط في إجازة إدارية من قبل إدارة الشرطة في انتظار مراجعة الحادث من قبل الشؤون الداخلية.



