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تعليم

غلق تنسيق القبول بالمدينة الجامعية للطلاب الجدد بجامعة الأزهر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
أغلقت جامعة الأزهر فتح مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر، أمام الطلاب والطالبات الجدد مساء الاثنين.

وأوضح الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المرحلة شملت الطلاب والطالبات الجدد (الثانوية الأزهرية) المرشحون إلى كلياتهم هذا العام الجامعي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والطلاب القدامى الذين تخلفوا عن التقديم خلال المرحلة الأولى، بجانب طلاب الدور الثاني بكليات الجامعة الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا.

وقال عامر، إنه سيتم البدء الفوري في مراجعة كشوف المتقدمين طبقًا للضوابط التي حددتها إدارة الجامعة، يعقب ذلك اعتماد النتيجة وإعلانها من أجل بدء عملية التسكين لطلاب تلك المرحلة.
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