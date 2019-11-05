اليوم..انطلاق الناس والبنوك الـ16

تنطلق فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته الـ16 اليوم الثلاثاء وعلي مدار يومين بالقاهرة تحت عنوان "مجتمع أقل اعتمادًا علي الكاش"، لمناقشة إجراءات الدولة للتحول للمجتمع اللا نقدي وتعزيز استخدامات التكنولوجية المالية والمصرفية.



يأتي المؤتمر تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، بحضور كلا من لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.



ويعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نجاح التجربة المصرية في استثمار شرائح قرض صندوق الدولي في توفير فرص العمل وتحسن مناخ الاستثمار بسبب الاستقرار الاقتصادي.



كما يرأس المؤتمر هشام عكاشة بوصفه نائب رئيس اتحاد البنوك ، ويتضمن اليوم الأول للمؤتمر جلسة بعنوان «التحول الرقمي ومنظومة الدفع الإلكتروني" وكيف أصبح للدولة عقل الكتروني يمثل جميع الملفات الإلكترونية للدولة لذلك قامت الدولة بتأمينه أمنيا لكي يتحدى القرصنة الإلكترونية، كما سيتناول المؤتمر كيفية الاستغناء عن الكاش؛ علي أن تصبح جميع مدفوعات المصريين بالدفع الإلكتروني.



وتعقد الجلسة الثانية ويرأسها "محمد الأتربى" رئيس بنك مصر بعنوان «التحديات والتهديدات التي تواجه الثورة الرقمية»، ويتضمن اليوم الثانى للمؤتمر في جلساته حوارا مجتمعًيا عن تحسن الاقتصاد المصري وفرص العمل التي أتيحت للشباب بعنوان «تحسن الأداء الاقتصادي بعد خفض الفائدة».



وتتناول الجلسة الثانية عن تمكين المرأة اقتصاديا بعنوان "اتجاه البنوك إلي تمكين المرأة اقتصاديا"، بعد أن اتجهت البنوك الي تحقيق هذه القضية ويرأس جلسة الحوار عمرو كمال رئيس البنك العقاري المصري، وهو أول من ساهم في تمكين المرأة اقتصاديًا بإسناد عدد من المواقع القيادية في البنك للمرأة، وهذا بمشاركة لفيف من قيادات القطاع المصرفى، فى مقدمتهم بعض قيادات البنك المركزى وعدد كبير من رؤساء البنوك والشخصيات العامة.





ويشهد المؤتمر تكريما لكل من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري ، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وميرفت سلطان رئيس والبنك المصري لتنمية الصادرات، ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، غادة البيلي الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات الدولية بالبنك الاهلي المصري ، وفاطمة الجولى رئيس قطاع اتصالات المؤسسي ببنك مصر، باعتبارهن نموذج النجاح والعطاء وتقديرا لجهودهم علي مدار أعوام في إدارة المؤسسات وإحداث نقلة نوعية فيها.