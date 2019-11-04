برلماني يوضح أهمية قانون الري بعد الموافقة عليه من لجنة الزراعة

أكد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أهمية مشروع القانون، موضحا أنه إلى تعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، ونهر النيل، وكل قطرة مياه في ظل الدور الكبير وتراجع حصة كل فرد من المياه.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع قانون الموارد المائية والري، يحارب التلوث الكبير الذي تعاني منه المياه، إلى جانب التعديات المنتشرة على النهر، ولذلك كان لابد من تغليظ العقوبات في القانون.



وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أمس الأحد، على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، وذلك بشكل نهائي، على أن تعد تقريرا بشأنه لتحيله إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.



يتضمن مشروع القانون تغليظ عقوبة التعدي على المجاري المائية وتحويلها من جنحة إلى جناية، ورفع قيمة الغرامات وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص والتعاوني في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكة الري والصرف وفق إجراءات محددة.



كما ينص مشروع قانون الموارد المائية والري على تعظيم الاستفادة من منافع الري والصرف بشكل استثماري، إلى جانب فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال تغيير منظومة الري، ومنع الري بالغمر نهائيا.



فيما يتعلق بالأملاك العامة للدولة المرتبطة بالمياه، فقد حدد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد الآليات القانونية للتعامل معها



ووفقًا لمشروع قانون الموارد المائية والري، فإنه يسهم في تيسير الإجراء لمستخدمي المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.



وضع مشروع قانون الموارد المائية والري إجراءات للحفاظ على نهر النيل ومياه الري والصرف، عن طريق تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.



كما ينص القانون على تحجيم الآثار السلبية التي طرأت على منظومة المياه المائية ومعالجة التعقيدات والثغرات القانونية في القانون الحالي



وضع قانون الموارد المائية والري قواعد جديدة بخصوص المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية.



واستحداث مشروع قانون الموارد المائية والري بابًا للمنشآت المائية وحماية الشواطئ، إضافة إلى تضمين باب لتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات.



وحظر القانون نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر، أو ردم بفي منطقة الحظر الشاطئية، أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية.



استحدث فصل للسيول لمواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية، وتشديد العقوبات في التعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول.



ونص مشروع القانون على تلافي سلبيات القوانين القائمة، من خلال توحيد جميع القوانين المعنية بالري والصرف في قانون واحد، ونص على إلزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.