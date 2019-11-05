البنك المركزي: ارتفاع واردات قطع غيار السيارات والجرارات لـ460.7 مليون دولار في الربع المالي الثالث

ارتفعت واردات قطع غيار السيارات وأجزائها والجرارات لـ 460.7 مليون دولار في الربع الثالث من من العام المالي الماضي مقابل 321.6 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بفارق139.1 مليون دولار.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة واردات السلع الوسيطة خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي سجلت 5.314 مليار دولار مقابل 4.833 مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي السابق.



وبلغ حجم قطع غيار الأجهزة والآلات نحو 370.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي ومقارنة بـ 311.4 مليون دولار بنفس الربع من العام السابق له.



ووصلت واردات الورق والورق المقوي لـ 101.2 مليون دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي ومقارنة بـ111.5 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.



