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رشا مجدي: الجناح المصري في بورصة لندن للسياحة مبهج وبه رواج| فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:27 م
رشا مجدي
رشا مجدي
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هاني حسين
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن بورصة لندن للسياحة تعد ثاني أكبر بورصة للسياحة في العالم كما تعد تجمعا كبيرا لكل دول العالم التي بها سياحة باختلاف أنواعها.

وأضافت رشا مجدي، في تغطية خاصة لفعاليات بورصة لندن للسياحة على قناة "صدى البلد"، "الجناح المصري في بورصة لندن للسياحة مبهج ومقسم بشكل جيد وموقعه متميز".

وتابعت رشا مجدي، "الجناح المصري في بورصة لندن للسياحة به رواج كبير، خاصة بعد قرار رفع الحظر على الطيران البريطاني لشرم الشيخ"، مضيفة "مصر بها حالة استقرار كبيرة في الوقت الحالي بما يسمح بجذب مزيد من السائحين، ومصر تقدمت في المراكز العالمية بعد تعرضنا لكبوة في قطاع السياحة".

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