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توك شو

تامر أمين: يعلق على الجدل الدائر حول إمام الدعاة الشيخ الشعراوي.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:31 م
تامر امين
تامر امين
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قسم التوك شو
علق الإعلامي " تامر أمين " على الجدل الدائر حول إمام الدعاة الشيخ الشعراوى قائلا " يجب علينا معرفة ما يجب وما لا يجب". 

أكد على أننا في الإسلام ليس لدينا أصنام نعبدها ولكن الإسلام من حطم الأصنام وليس من صنعها أو يعبدها.
.
وأضاف " تامر أمين " في برنامجه " آخر النهار "المذاع علي قناه " النهار " ، أن الإسلام ليس فيه عبودية لشخص او قدسية لشخص أو عصمة لشخص بعد عصمة " سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم " مضيفًا ان كل الاشخاص بما فيهم العلماء وشيوخ الدين والًامه والكبار في كل المجال الديني " لهم وعليهم " يؤخذ منهم ويرد وينتقدون ويختلف معهم في الحجج والتفاسير التي يقولها ولكن باحترام.

وأوضح " تامر أمين " إلى أن الدين فرض الاحترام في التعامل مع الشيوخ والعلماء وأن نقدرهم ونجلهم ونعطيهم قدرهم وأن نتعامل معهم باحترام موضحًا قائلاَ عن الشيخ الشعراوي " من منا لم يتربى على حديث الشيخ الشعراوى كل يوم جمعة بعد الصلاة " كما أن الشيخ الشعراوى هو شيخ وسطي هو المفسر الميسر حيث انه فسر القرآن بمنتهى العذوبة واليسر وهو من اوصل معاني القرآن الصعبة إلى كل الفئات ومختلف الأعمار ومختلف الثقافات وهو الرجل الذي افنى عمره في خدمة وتفسير الدين حسب اجتهاده له كل التحية والتقدير رحم الله شيخنا الجليل .
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