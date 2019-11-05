تحالف إفريقي خماسي لتدبير تمويل بـ15 مليار دولار خلال العام المقبل

أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عن إطلاق تحالف خماسي ضم 5 بلدان إفريقية للعمل على إقامة علاقات اقتصادية مشتركة بتمويل قدره 15 مليار دولار لتعزيز القدرات الاقتصادية للقارة السمراء اعتبارا من العام المقبل.



قال خالد شريف، نائب رئيس مجموعة البنك، في تقرير صادر عن البنك، أن التحالف يضم " إثيوبيا، الصومال، إريتريا،كينيا، جيبوتي"، موضحا أن المبادرة انطلقت علي هامش اجتماعات الخريف بواشنطن.



أشار إلي أن المبادرة سيتم تفعيلها اعتبارا من العام المقبل، للبحث عن فرص استثمارية ودعم التجارة البينية في القارة السمراء و تنمية الرأسمال البشري.



وذكر التقرير أن البلدان المتحالفة تسعي لتعزيز حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول القرن الإفريقي بما يحقق التكامل الاقتصادي.