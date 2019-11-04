متظاهرو العراق يرفعون العلم مجددا على القنصلية الإيرانية في كربلاء

أفادت صحيفة الشرق الأوسط في نبأ عاجل لها، بأن متظاهرين عادوا اليوم الاثنين، مجددا لمحيط القنصيلة الإيرانية في محافظة كربلاء ورفعوا العلم العراقي عليها.



وكان مئات المتظاهرين العراقيين، حاصروا، مساء أمس الأحد، القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء العراقية.



وبحسب مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر متظاهرون وهم يحاصرون القنصلية الإيرانية، مرددين هتافات مناهضة لنظام طهران.



كما رفع المتظاهرون علم العراق على حائط القنصلية الإيرانية، فيما أفادت وسائل إعلام عراقية بأن أكثر من ألف متظاهر اشتبكوا مع الأمن أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.



يأتي ذلك امتدادًا لرفض الشارع العراقي للتدخل الإيراني في شئون بلادهم، بعدما عبروا عن ذلك في عدة مناسبات كان آخرها إزالة اسم مرشد إيران السابق، روح الله الخميني، من شارع في محافظة النجف، وتغيير اسم الشارع إلى "شهداء ثورة تشرين".