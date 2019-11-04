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أخبار العالم

حليف قديم لأردوغان يشغل منصب هام في حزب معارض

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:27 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام تركية أن المؤتمر العام السابع لحزب السعادة التركي شهد انتخاب شخصية مقربة من أردوغان عضوًا بمجلس إدارة الحزب.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فإن المؤتمر شهد المؤتمر إعادة انتخاب تمل كرم الله أوغلو رئيسًا للحزب بأغلبية 962 صوتا.

وكان من المفاجئ أن قائمة أعضاء مجلس إدارة الحزب تضمنت وزير الداخلية السابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم إدريس نعيم شاهين، واصفة انتخابه بـ"المفاجأة".

جدير بالذكر أن إدريس شاهين كان مرشحًا عن حزب السعادة لرئاسة بلدية أوردو الكبرى خلال الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس الماضي.

وكان شاهين من المقربين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ فترة رئاسته لبلدية إسطنبول وشغل منصب وزير الداخلية حتى عام 2011، ثم أقاله أردوغان من منصبه بطلب من زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان وذلك بعدما بدأت مفاوضات السلام الكردية بين الطرفين، وفقا للصحيفة.

وفي 2013 حيث طفت فضائح الفساد والرشوة إلى السطح، أعلن شاهين استقالته من حزبه العدالة والتنمية، وذلك احتجاجًا على طريقة تعامل مع القضية التي برأ جميع المدانين فيها وحاقب جميع من حققوا فيها.

وكان الوزير السابق شاهين كشف عن قيام جهاز المخابرات بتوريط الجيش فيما سمي بـ"القصف الخاطئ" الذي أسفر عن مقتل 34 مواطنًا كرديًّا، بعد أمر أردوغان بوقف العمليات الأمنية والعسكرية المنفذة ضد العناصر المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني، من أجل إعلان الهدنة والشروع في مفاوضات مع الزعيم الكردي أوجلان بدعوى إقامة السلام الكردي، بغرض الحصول على أصوات الأكراد.
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