مصر الجديدة للإسكان والتعمير:376 مليون جنيه صافي الأرباح بنهاية العام المالي الماضي



ارتفع صافي أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنهاية العام المالي الماضي لـ376 مليون جنيه، مقارنة بـ 265 مليون جنيه خلال العام السابق له بفارق 111 مليون جنيه.



كشف تقرير صادر عن الجمعية العمومية للشركة عن نتائج أعمال العام المالي الماضي، أنه تم الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المدفوع لـ 333.7 مليون جنيه بعد أن كان 111.2 مليون جنيه بنهاية العام المالي قبل الماضي، بحيث يتم توزيعه علي 890 مليون سهم.



وصلت جملة الإيرادات العامة للشركة لـ1.07 مليار جنيه مقابل 954 مليونا بنهاية العام المالي قبل الماضي، بمعدل نمو بلغ 12.6%.

