الوقاية خير من العلاج.. طعام خارق ينظف الشرايين ويحمي من أمراض القلب.. و3 أطعمة تساعد في السيطرة الكوليسترول والسكر

- الأرز البنى يحمي من أمراض القلب والشرايين

- القرفة تخلصك من الكوليسترول والسكر تحمي القلب من الأمراض





تعد أمراض القلب من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان ليس فقط لأنه مصنف عالميا بأنه أحد أهم أسباب الوفاة بل لأن المتحكم الرئيسي فى عملية تجهيز وضخ الدم لمختلف اجهزة الجسم، ويصاب الإنسان بأمراض القلب نتيجة للإصابة بمشاكل عديدة أبرزها ارتفاع الضغط ومشاكل الشرايين.





نكشف فى هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تساعد فى حمايتنا من الإصابة بأمراض القلب وتساعد فى السيطرة على بعض المشكلات الصحية المسببة لها.





وذكر موقع " boldsky " أن أغلب الأمراض التي تصيب القلب "أهم الأعضاء الحيوية فى الجسم" خطيرة للغاية ويصعب علاجها، ويمكن تجنب الاصابة بالكثير منها بالحرص على تناول الأرز البنى بصورة مستمرة حيث يحتوى على الألياف ومضادات الأكسدة كما لديه قدرة على إزالة البلاك المتراكم في الشرايين مما يحسن تدفق الدم القلب ويحد من ضغطه على الشرايين مما يساعد فى الوقاية من أمراض القلب.





ويساعد الأرز البني على إنقاص الوزن والحفاظ على صحة الجسم مما يساعد على الوقاية من امراض القلب والاوعية الدموية والشرايين.





ويرتبط مرض السكرى وارتفاع مستويات السكر فى الجسم بشكل وثيق بالاصابة بالضغط المرتفع وأمراض القلب، لذا نعرض فيما يلى أفضل الأطعمة للسيطرة على مرض السكري و الحفاظ على مستويات السكر في الدم و أمراض القلب يقدمها موقع هيلث لاين.





السمك الدهني:

الأسماك الدهنية هي واحدة من أصح الأطعمة ويعتبر سمك السلمون والسردين والرنجة والأنشوجة والماكريل من المصادر الرئيسية لأحماض أوميجا 3 الدهنية والتي لها فوائد كبيرة لصحة القلب.





ويعد الحصول على ما يكفي من هذه الدهون على أساس منتظم أمر مهم بشكل خاص لمرضى السكر ، الذين لديهم زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية





وتشير عدد من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك الدهنية بانتظام يكون لديهم خطر أقل من فشل القلب وأقل عرضة للموت من أمراض القلب، كما تعد الأسماك مصدرًا رائعًا للبروتين عالي الجودة ، مما يساعدك على الشعور بالشبع ويزيد معدل الأيض لديك، وتحتوي الأسماك الدهنية على دهون أوميجا 3 التي تقلل من الالتهابات وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والسكتة الدماغية.





الخضراوات الورقية:

مغذية للغاية وقليلة السعرات الحرارية كما أنها منخفضة للغاية في الكربوهيدرات القابلة للهضم ، والتي ترفع مستويات السكر في الدم.

فالسبانخ ، واللفت وغيرها من الخضر الورقية هي مصادر جيدة للعديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين C.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الخضراوات الورقية هي مصادر جيدة لمضادات الأكسدة وتين وزياكسانثين.





هذه المواد المضادة للاكسدة تحمي العينين من الضمور البقعي وإعتام عدسة العين ، والتي تعد من اشهر مضاعفات مرض السكري الشائعة، والخضروات الورقية الخضراء غنية بالمواد المغذية ومضادات الأكسدة التي تحمي صحة القلب والعين.





القرفة: