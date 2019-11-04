111.3 مليون دولار واردات مصر من الملابس الجاهزة في الربع المالي الثالث



واستوردت مصر أسماكا حية وطازجة ومجففة بـ 97.3 مليون دولار بعد أن كانت تستورد بـ95.6 مليون دولار بنفس الفترة من العام السابق له.



ارتفعت واردات مصر من السلع غير المعمرة بنهاية الربع الثالث من العام المالي الماضي إلي 2.912 مليار دولار بعد أن كانت 2.63 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له بفارق نمو قدره 282 مليون دولار.كشف تقرير صادر البنك المركزي المصري أن مصر استوردت ملابس جاهزة ضمن السلع غير المعمرة بـ111.3 مليون دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل 68.8 مليون دولار في نفس الفترة المناظرة من العام السابق.ووصل منتج الشاي المستورد خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي لـ 52.6 مليون دولار مقابل 73.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام قبل الماضي.