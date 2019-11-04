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منوعات

28 ألف رسالة كشفت جريمة قتل سيدة وعشيقها لـ زوجها الثري| تفاصيل مثيرة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:06 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أدينت زوجة مزارع هي وعشيقها بتهمة القتل، بعدما أهدرا دم الزوج الثري ، حيث تبادلا الحديث عن علاقتهما المحرمة في حين كان الزوج غارقا في دمائه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كان وليام بيل تايلور ، صاحب مزرعة واسعة في مقاطعة هيرتفوردشاير البريطانية، اختفى قبل أيام من عيد ميلاده السبعين في يونيو من العام الماضي.

بعد ثمانية أشهر، في فبراير،عثر صياد على جثته المتحللة على ضفة نهر، حيث كان الجسم متحللًا لدرجة أن تحديد سبب الوفاة كان مستحيلًا.

واتهمت زوجة تايلور ، أنجيلا ، البالغة من العمر 53 عامًا ، وعشيقها بول كانون (54 عامًا) ، الذي قيل إنه كان يكره المزارع الثري، بقتله.

قيل للمحاكمة إنه كان هناك نقص في الأدلة الجنائية ، لكن هيئة المحلفين قرأت الرسائل التي تبادلها القاتلان في الفترة التي سبقت جريمة قتل المزارع.

وبالرغم من حذف القاتلة وعشيقها الرسائل التي تبادلاها عبر الواتساب والتي وصلت إلى 28 ألف رسالة خلال 148 يومًا، إلا أن الشرطة تمكنت من استرجاع تلك الرسائل لإثبات التهمة عليهما.

أخبر القاضي مايكل كاي القتلة بأنه سيتم الحكم عليهما بالسجن مدى الحياة عندما يعود إلى المحكمة يوم الجمعة .
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