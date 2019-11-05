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فن

في عيد ميلاد معالي زايد| لماذا نزلت سماح أنور إلى قبرها ؟

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
معالي زايد سماح أنور
معالي زايد سماح أنور
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالي زايد، التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1953، لأسرة فنية فوالدتها هي الفنانة آمال زايد وخالتها الفنانة جمالات زايد.

وأثار موقف نزول سماح أنور القبر ومرافقة جثمان الفنانة معالي زايد كثيرا من الجدل، حتى خرجت سماح أنور لتكشف عن حقيقة هذا المشهد، وذلك من خلال حواراها في برنامج (100 سؤال) فقالت: "غرت عليها من الرجال حيث لا يصلح في الشريعة الإسلامية أن يقوم رجل غريب بإنزال الجثة لسيدة غريبة عنه، لذلك فعلت هذا بنفسي ورافقت جثمان معالي زايد خاصة أنني فعلت ذلك من قبل مع والدتي".

وأضافت: "لا أعرف شيئا عن طقوس الدفن، لكني كنت أرغب أن اطمئن عليها كما في حالة والدتي ومعرفة هل ستكون مرتاحة أم لا".

وتابعت سماح أنور في أحد حواراتها: "إنني حضرت الجنازة ولم أحضر العزاء مبررة ذلك قائلة: الإعلام اصبح يحول العزاء والجنازة الى عيد ميلاد بسبب كثرة التقاط الصور، مضيفة: "لم أحضر العزاء لأني لا أريد أن يصورني أحد لافتة الى انها تعتبر ان هذه المناسبة بها خشوع لا يصح لاحد غريب أن يخترقها".
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