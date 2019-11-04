وزيرة السياحة: قطاع السياحة يمثل 15 % من الناتج المحلي.. فيديو

قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن منتدى الاقتصاد العالمي أصدر تقريرا أكد أن مصر رابع أعلى دولة تحركت في قطاع السياحة والسفر.



وأضافت المشاط في حوارها مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة لفعاليات بورصة لندن للسياحة على قناة " صدى البلد"،:"تقدمنا مراكز في السياحة المستدامة والاهتمام بالمحميات الطبيعية والسياحة الخضراء، و10% من الفنادق المصرية لديها علامة النجمة الخضراء ".



وتابعت الوزيرة:" مصر حصلت على المركز الأول في القارة الأفريقية للترويج إلى مقصد سياحي وخلق علامة تجارية للدولة المصرية".



وأكملت رانيا المشاط:" قطاع السياحة يمثل 15 % من الناتج المحلي في مصر و12 % من العمالة تعمل في قطاع السياحة وكلما زادت الأرقام يعني أن المصريين قادرون على العمل في هذا القطاع الحيوي".

