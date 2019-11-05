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مراد وهبة: جميع مؤسسات الدولة عليها أن تشارك في نظام التعليم الجديد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:50 ص
الفيلسوف مراد وهبة
الفيلسوف مراد وهبة
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عبد الخالق صلاح
قال الفيلسوف مراد وهبة، أنه لا بد من مشاركة جميع مؤسسات الدولة في نظام التعليم الجديد حتى يتم تغيير الذهنية لدى الطلاب وليس مجرد تغيير المهارات فقط، موضحًا أنه حتى إن تّعلم الطلاب في المدارس حرية الإبداع سيواجهون الأسرة في نهاية اليوم الدراسي.

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج " نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN "، أن الأسر بطبيعتها تقف ضد الإبداع، لذلك يجب إدخال الأسر في المنظومة الجديدة وتدريبهم على تقبل الإبداع بل وتنميتها لدى أبنائهم.

وتابع : " مفيش فرق بين التعليم دلوقتي والتعليم بتاع زمان، أنا كنت متفوق في المرحلة الابتدائية ، المرحلة الثانوية كنت طالب فاشل ، بسخر من نظام التعليم لأنه كان يعتمد على التذكر، التعليم النهاردة أصبح مكلف للأسر لأنه دروس خصوصية وسناتر وحاجات من دي".
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