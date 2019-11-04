بعد التوجيه بتسليط الضوء على النشاط الرياضي.. تعرف على أبرز المسابقات بالجامعات

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الفترة القادمة ستشهد اهتماما كبيرا بالأنشطة الرياضية، مشيرا إلى أن الوزارة لن تكتفي فقط أن يكون النشاط الرياضي نابعا من معهد إعداد القادة إنما هناك اجتماعات تجري بين الوزير ولجنة الاتحاد الرياضي للجامعات، حيث سيتم تسليط الضوء إعلاميا على المباريات الرياضية والبطولات الرياضية التي تتم داخل الجامعات.



وأضاف في تصريح خاص لـ موقع صدى البلد أن الهدف من دعم النشاط الرياضي هو تخريج طالب متوازن، حيث نثبت بذلك أن الجامعة ليس فقط دورها علمي إنما لها الدور في بناء الشخصية ففي حالة أن ينمي الطالب مواهبه الفنية سواء في الغناء أو التمثيل أو موهبة رياضية يكون دور الجامعة هو تفريخ كل ذلك للمجتمع.



وعن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية أكد الدكتور عادل عبد الغفار أنه من حق أي طالب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، فالمهم هو أن يحظى هذا الطالب بثقة زملائه بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعات في الوقت الحالي تعمل في القضايا الوطنية بعيدا عن السياسة فيما عدا ذلك من المهم أن يقنع الطالب زملاءه بانتخابه.



وأشار إلى أن الوزارة على مدار العامين الماضيين اهتمت بشكل غير عادي بالنشاط الفني أو الثقافي او الرياضي.



وتشتمل كل جامعة على 3 مجالات للأنشطة تندرج تحتها العديد من الهوايات الفنية والثقافية والألعاب الرياضية والأنشطة العلمية يتقدم منها الطلاب لتمثيل جامعاتهم في مسابقات محلية أمام جامعات أخرى وقد يصل الأمر في بعض الأحيان للوصول للمسابقات خارج مصر:



-وعلى رأس هذه الأنشطة.. النشاط الرياضى:



يندرج تحت هذا النشاط عدة ألعاب مثل..

- كرة القدم الخماسية ولكل جامعة الحق فى المشاركة بعدد 10 لاعبين زمن المباراة 70 دقيقة من شوطين ويحصل الفائز على ثلاث نقاط والتعادل نقطة واحدة.



- كرة السلة: لكل جامعة الحق بالمشاركة بفريقين - طلبة / طالبات ويتكون كل فريق من 10 لاعبين ويحصل الفريق الفائز على ثلاث نقاط والمهزوم نقطة واحدة وتقام المباراة من أربعة أشواط كل شوط 10 دقائق.



- تنس الطاولة: تشترك كل جامعة بفريقين - طلبة وطالبات وتكون كل فريق من 5 لاعبين وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب.



- تنس أرضي: لكل جامعة الحق بالمشاركة بفريقين -طلبة وطالبات ويتكون كل فريق من3 لاعبين كما تتكون كل مباراة من 3 مجموعات وتشمل كل مجموعة ستة أشواط وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب.



- الاسكواش: لكل جامعة الحق فى اشتراك عدد2 طالب / 2 طلبة وتتكون المباراة من 3 أشواط فى الأدوار الأولى و 5 أشواط فى الأدوار النهائية وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب.



- التحكيم:

يتولى التحكيم لجميع المباريات حكام معتمدون من قبل الاتحادات الرياضية لكل لعبة فى مصر.



- جوائز المسابقات الرياضية:



يقدم كأس للفرق الفائزة بالمركز الأول فى كل لعبة

تقدم ميداليات ذهبية للفريق / اللاعب الفائز بالمركز الأول

تقدم ميداليات فضية للفريق / اللاعب الفائز بالمركز الثاني

تقدم ميداليات برونزية للفريق / اللاعب الفائز بالمركز الثالث

يقدم كأس عام طلبة للفريق الحائز على اكبر عدد من النقاط

يقدم كأس عام طالبات للفريق الحائز على اكبر عدد من النقاط

يقدم كأس عام للنشاط الرياضي للجامعة الفائزة بأكبر عدد من النقاط.