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اقتصاد

التموين: 5 فرص استثمارية بـ30 مليار جنيه

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
عشماوي
عشماوي
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محمد صبيح
كشف  الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن اعتزام الوزارة طرح ٥ فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة بمدن البحر الأحمر والوادي الجديد والسويس والشرقية وكفر الشيخ.

وأوضح " عشماوي" في تصريحات له، أن الوزارة تعمل حاليا علي توطين أنماط تجارية متعددة بكافة محافظات مصر، موضحا أن جملة المشروعات التجارية والمناطق اللوچيستية قيد التنفيذ بـ ٨ محافظات.

وأشار إلي أن تلك المشروعات باستثمارات مباشرة تقدر بـ ٣٠ مليار جنيه وبمساحات اجمالية تصل الي ٣٠٠ فدان، ومن المستهدف أن توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تزيد علي ٢٠٠ الف وظيفة.

وأوضح أن أهم المزايا الاستثمارية في هذا القطاع الاستراتيچي من حيث العوائد الاستثمارية وزمن استرداد الاستثمار .
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