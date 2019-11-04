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رياضة

تفاصيل مكالمة كهربا ومسئولي النادي الأهلي لحسم موقفه .. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:39 م
محمود كهربا
محمود كهربا
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حسام الحارتي
كشفت الإعلامية شيما صابر تفاصيل مكالمة محمود عبد المنعم " كهربا "، لاعب نادي الزمالك السابق ومسئولي النادي الأهلي .

وأضافت شيما صابر خلال تقديم برنامجها المذاع عبر فضائية " تايم سبورت "، أن محمود عبد المنعم " كهربا"، تحدث مع مسئولي النادي الأهلي لمعرفة موقفه النهائي من تواجده داخل القلعة الحمراء .

وأوضحت ان مسئولي النادي الأهلي طالبوا محمود عبد المنعم " كهربا "، عدم التسرع في اتخاذ القرارات والتركيز في مستقبله الكروي خصوصا في ظل تواجد عرض مغر من نادي اتحاد جدة السعودي للحصول على خدماته وتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
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