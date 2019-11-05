في ذكرى ميلاد معالي زايد.. شاهد صورة نادرة لها بالطفولة

وتوفيت يوم 10 نوفمبر عام 2014.

يوافق اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالي زايد، التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1953، لاسرة فنية فوالدتها هي الفنانة آمال زايد وخالتها الفنانة جمالات زايد.دخلت عالم الفن واثبتت انها فنانة تمتلك من المواهب والقدرات الفنية الكثير فقد تألقت في ما يقرب من 80 فيلما و60 مسلسلا و 6 مسرحيات كانت اشهرها: الشقة من حق الزوجة، وعصفور النار،والبيضة والحجر،سيداتي انساتي،امرأة من الصعيد الجواني، واخيرا كانت المشاركة الفاعلة في مسلسل ( موجة حارة ) والذي عرض عام 2013 حيث اعتبر اخر اعمالها.وقبل سنوات قليلة، تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة الراحلة معالي زايد حيث ظهرت فيها وهي في مرحلة الطفولة وقد بدت مختلفة في طلتها تماما مع وجود تشابه كبير في ملامحها.يذكر أن الفنانة معالي زايد تنتمي لعائلة فنية حيث إن والدتها هي الفنانة الراحلة آمال زايد وخالتها الفنانة الراحلة جمالات زايد.