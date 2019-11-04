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متحدث رئاسة الجمهورية: ترامب أكد على رعايته لمفاوضات سد النهضة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:12 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات استراتيجية عميقة منذ 40 سنة، موضحا أنها تمر الآن بفترة قوية، والمحادثة الهاتفية اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وترامب تناولت قضايا دولية وإقليمية وعلاقات ثنائية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلال تصريحات تليفزيونية أن أهم موضوع تناوله الرئيس مع ترامب هو موضوع سد النهضة وموقف مصر الثابت فى إطار إعلان المبادئ مع الدول الثلاثة والمشاورات التي تتم، مشيرا إلى أنه إذا لم تنجح تلك المشاورات يحق اللجوء لطرف رابع يتم الاتفاق عليه لتقريب وجهات النظر مع الدول الثلاثة.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه على مدار 4 سنوات على إعلان المبادئ الإيجابية التي نصت على التعاون المشترك والثقة المتبادلة وحسن النوايا وعدم الإضرار بمصالح الغير، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب قد أكد على رعايته الشخصية لهذه المفاوضات، وسيحرص على خروجها بحلول لكافة الأطراف وحريص على وقوفه مع كافة الأطراف في أهمية مياه النيل لكل دولة.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن حصة مصر من مياه النيل منذ الإتفاقية بين مصر والسودان كان 55 مليار متر مكعب، وكان عدد سكان مصر حوالي 25 مليون مواطن وتضاعف الآن هذا العدد 4 مرات وتجاوزنا 100 مليون مواطن مما يعني وصول مصر لمعدل الفقر المائي .
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