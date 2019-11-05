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أخبار البلد

ليلى عبد المجيد: قانون تداول المعلومات حق لكل مواطن

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:39 ص
دكتورة ليلى عبد المجيد
دكتورة ليلى عبد المجيد
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أمل مجدى
قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد أستاذ الصحافة والإعلام جامعة القاهرة، إن ظهور قانون حرية تداول المعلومات، مطلب أساسي، لأن المعلومات هي المادة الأساسية للصحافة التي يجب أن تكون متاحة وسهلة في الحصول عليها، ما عدا المعلومات التى تخص الأمن القومي.

وأضافت الدكتورة ليلى عبدالمجيد أنه منذ أكثر من 5 سنوات وهناك إلحاح لإصدار هذا القانون، وهناك مشاريع قوانين قدمت بالفعل من منظمات المجتمع المدنى ونقابة الصحفيين والبرلمان السابق .

وأكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد أن هذا القانون يخص المجتمع كله وليس الصحفيين فقط، لأن المواطن العادى حقه أن يصل للمعلومات التى يريدها بسهولة، والدستور به مادة تكفل حرية تداول المعلومات، لكن لا تطبق على أرض الواقع.

وفي سياق آخر، أوضحت الدكتورة ليلى عبدالمجيد أن جزءا من مشكلة المؤسسات الصحفية القومية هي "المشاكل الاقتصادية المتعلقة بالتمويل، والديون المتراكمة من الضرائب والتأمينات والقروض التي حصلت عليها"، وتمنت أن تخفف الدولة هذه الديون، وأن الأمر يحتاج إلى دراسة، والهيئة الوطنية للصحافة تستطيع التفاوض والوصول لحل والتخفيف عن كاهل المؤسسات الصحفية.
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