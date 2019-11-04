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تامر أمين: البابا تواضروس الثاني أيقونة المحبة والعطاء والوطنية..فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:10 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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قسم التوك شو
هنأ الإعلامي تامر أمين البابا تواضروس بعيد ميلاده الـ67، والذي يتزامن أيضا مع الذكرى السابعة لاختياره بطريركا للكنيسة في القرعة الهيكلية التى أجريت 4 نوفمبر 2012 بينه وبين كل من الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والراهب رافائيل أفا مينا.

وأضاف " تامر أمين " في برنامجه " آخر النهار "المذاع علي قناه " النهار " ، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل اليوم بمرور ٧ سنوات على القرعة الهيكلية والتى أعلنت بها اختيار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على الكرسى المرقسى خلفا للبابا شنودة الثالث .

وأشار " تامر أمين " إلى  أن البابا تواضروس باسم وجيه صبحي باقي ولد في 4 نوفمبر عام 1952 .
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