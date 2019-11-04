تامر أمين: البابا تواضروس الثاني أيقونة المحبة والعطاء والوطنية..فيديو

هنأ الإعلامي تامر أمين البابا تواضروس بعيد ميلاده الـ67، والذي يتزامن أيضا مع الذكرى السابعة لاختياره بطريركا للكنيسة في القرعة الهيكلية التى أجريت 4 نوفمبر 2012 بينه وبين كل من الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والراهب رافائيل أفا مينا.



وأضاف " تامر أمين " في برنامجه " آخر النهار "المذاع علي قناه " النهار " ، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل اليوم بمرور ٧ سنوات على القرعة الهيكلية والتى أعلنت بها اختيار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على الكرسى المرقسى خلفا للبابا شنودة الثالث .



وأشار " تامر أمين " إلى أن البابا تواضروس باسم وجيه صبحي باقي ولد في 4 نوفمبر عام 1952 .

