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سيارات

تلك العلامات تنذر بتلف بطارية سيارتك.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:11 م
تلف بطارية السيارة
تلف بطارية السيارة
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خالد محيي الدين
يفاجأ الكثير من السائقين بتلف مفاجئ في بطارية السيارة، ما يسبب الكثير من التكاليف بسبب عطلها المفاجئ.

نظرا لما تمثله البطارية من أهمية نرصد لكم في التقرير التالي أبرز العلامات التي تنذر بتلف البطارية.

- وجود صعوبة في تشغيل السيارة، وهو أول ما يمكن ملاحظته حين تعجز عن تشغيل السيارة.

- تراكم طبقات من الصدأ علي أقطاب البطارية.

- ظهور انتفاخ جانبي واضح في البطارية او تسريب سوائل من داخلها يؤكد تلفها بشكل كامل.

- ظهور علامة المحرك التحذيرية في عداد السيارة، قد يكون بسبب وجود ضعف شديد او مشاكل بالبطارية.

- توقف السيارة المفاجئ مع صعوبة تشغيلها مرة اخري، قد تكون بسبب تلف البطارية.

- يجب مراجعة العمر الافتراضي للبطارية كل فترة.
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