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توك شو

له مصداقية قوية.. وزيرة السياحة: مشاهير العالم يروجون للسياحة في مصر ..فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:47 م
ترويج المشاهير للسياحة
ترويج المشاهير للسياحة في مصر
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هاني حسين
قالت رانيا المشاط، وزير السياحة، إن الترويج للسياحة في مصر يطمئن المشاهير ونجوم العالم عند زيارة مصر؛ إلى أنها مكان آمن وبه آثار مختلفة، وكافة المشاهير يروجون للسياحة في مصر عبر صفحاتهم الشخصية وهذا ترويج غير مدفوع وله مصداقية قوية.

وأضافت رانيا المشاط، في حوارها مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة لفعاليات بورصة لندن للسياحة على قناة "صدى البلد"، "الجناح المصري في بورصة لندن للسياحة به مقتنيات توت عنخ أمون بما يجذب السائحين، وكرسي مجسم لعرش توت عنخ مون".

وأكملت رانيا المشاط، "لدينا ركن عن التنمية المستدامة وأهدافها، والجناح به جزء مخصص بالغوص، وهناك استخدام للتكنولوجيا في الترويج للسياحة باستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد ويشعر الزائر بأنه متواجد على مرتفعات سيناء أو في الأهرامات ونترك انطباع بأن السياحة في مصر أصبحت أكثر حداثة و متماشية مع الاتجاهات الدولية".
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