مراتى ترجعلى يا هموتك.. مسجل خطر يشوه وجه موظف مريض بالسرطان فى حلوان.. صور

استقل أكرم شعبان الموظف الإدارى بأحد مراكز الأسنان بمنطقة حلوان سيارته كعادته متوجها إلى منزله بعد يوم عمل شاق لكن أثناء سيره فوجئ بزوج شقيقته يقطع عليه الطريق ويشهر سلاحا أبيض ويطلب منه النزول من السيارة قائلا له : انزل معايا بالسكات بدل ما أشلفط وشك وأقطعك حتت رفض أكرم اوامره فكان مصيره الضرب وتقطيع وجهه وإصابته بعدد كبير من الطعنات النافذة التى كانت ستودى بحياته.



تفاصيل الجريمة يرويها المجنى عليه قائلا: أنا مريض بالسرطان وبتعالج كميائى ومنذ فترة تقدم م س للزواج بشقيقتى لكننا رفضنا لكونه سيئ السمعة إلا أنه أصبح يهددنا ليل نهار فى حالة رفضنا زواج شقيقتنا منه وبعد ضغوط كبيرة وافق شقيقى الأكبر على إتمام الزيجة تجنبا للمشاكل.



ويضيف المجنى عليه بعد فترة اكتشفت شقيقتى أن زوجها يتاجر فى المواد المخدرة وصاحب سمعة سيئة فرفضت الإنجاب منه وبدأت المشاكل بينهما قام بالتعدى عليها بالضرب وتسبب لها فى إصابات فى جسدها حتى تركت منزل الزوجية وحضرت إلى منزل والدى ورفضت العودة إليه.



وبعدها حضر زوجها وطلب منها العودة إلى المنزل لكنها رفضت وطلبنا منه طلاقها حتى لا تحدث مشاكل وفوجئت به يعترض طريق عودتى من العمل وأشهر سلاحا أبيض ووضع فى جانبى خنجر وطلب منى التحرك بالسيارة لاجبارى الذهاب معه لمكان ما للتوقيع على أوراق تنازل عن قضايا إلا أننى رفضت التحرك معه فاعتدى على بالسكين التى كانت معه وأحدث إصابتى بجرح غائر بالرأس والرقبة والوجه وبعدها فر هاربا تجمع الناس حولى وقاموا بنقلى الى مستشفى حلوان العام ومنها تم تحويلى إلى مستشفى قصر العينى لإجراء خياطة لجروح الوجه وتم استدعاء طبيب من معهد الأورام حتى يشرف على العلاج نتيجة إصابتى بالسرطان .



وبعدها توجهت إلى قسم شرطة حلوان وحررت المحضر رقم 30466 لسنة 2019 جنح حلوان .



وأكد المجنى عليه أن المتهم هارب حتى الآن خاصة أن المتهم سبق له أن تعدى على ابن عمه وتسبب له فى عاهه مستديمة ونسبة عجز 25 % فى يده وصدر حكم عليه بالسجن 5 سنوات و6 أشهر لسابقة التعدى على.



وطالب المجنى عليه الأجهزة الأمينة بحمايته وإلقاء القبض على المتهم الهارب حتى الأن.



واكد زليد صقر احد جيران المجنى عليه أن عائلة أكرم شعبان الضحية تمتاز بسمعه جيدة بين الأهالى فى المنقطة، وأنهم يمتازون بأخلاق عالية ووالدهم يعمل فى شركة النصر وكان يقوم بعمل الخير فى كل الأوقات السابقة، وأن المتهم الهارب قام بالافتراء عليهم نظرا لأنهم فى حالهم ولا يتعرضون لأحد.



وأضاف صقر لـ "صدى البلد" ان المتهم سبب حالة من الرعب فى المنطقة لجميع الأهالى الذين يحاولون إصلاح تلك المشاكل دون تعرض أى احد للإذى إلا انه قام يتهديدهم بتشويه وجه أى احد يحاول ذلك بمياه النار والمطاوى مما جعل الأهالى فى حالة من الرعب والخوف على ذويهم واطفالهم.



واوضح ان المتهم ترصد للمجنى عليه الذي يعمل فى مركز طبي للأسنان لمعاقبته على حماية شقيقته منه وعدم موافقته لروجعها له مرة اخرى، وقام بالتعدى عليه بسلاح ابيض خنجر وسكينه وسبب جروح ذبحية فى وجهه باكثر من 30 غرزة فى الرقبة والوجه والراس الذي يعانى من مرض السرطان ويقوم بالعلاج الكيماوي منه بشكل مستمر منذ سنوات.



وطالب صقر بضرورة ضبط المتهموتقديمه للمحاكمة لردع أى شخص يحاول ترويع المواطنين والتسبب لهم فى حالة من الرعب والخوف واستعراض القوة عليهم وفرض السيطرة.