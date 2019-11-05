برلماني: النواب والمواطنون ينتظرون زيادة الحالات المعالجة

قال النائب حسني حافظ، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن مبادرة قوائم الإنتظار الموجهة رئاسيا من أكثر المبادرات نجاحا قام الرئيس عبد الفتاح السيسيي بتوجيهها ،مؤكدا أنه من خلال مبادرة قوائم الإنتظار بالإضافة الي التأمين الصحي الشامل ستنتقل مصر نقلة طبية عظيمة.



وأوضح النائب حسني حافظ،في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن بالنسبة للحالات التي تم علاجها من قوائم الإنتظار يعتبر تطور هائل ،مضيفا أن النواب و المواطنين المصرين ينتظرون أكثر من ذلك.



وشدد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، علي ضرورة ضم جراحات القلب و المخ و الكلي في مبادرة قوائم الإنتظار.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي بدءًا من شهر مارس 2020 في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشددًا على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة في هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من كافة الجوانب.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد، حيث تابع كافة جوانب المنظومة، خاصةً توافر الاعتمادات والموارد المالية اللازمة لتشغيلها في المرحلة الحالية، وتحصيل الإيرادات وإجراء التعاقدات، وجاهزية المنشآت الصحية من حيث الكفاءة وتسجيلها في هيئة الرقابة والاعتماد، وكذا معدلات تسجيل المواطنين والمنظور المستقبلي لاستدامة التشغيل وتدفق الموارد المالية.



