مدرب الزمالك السابق يستبعد أربعة نجوم من قائمة الأهلى السعودى

قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي السعودى، ومدرب الزمالك السابق استبعاد أربعة من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة الجندل، في كأس خادم الحرمين الشريفين.



ويستضيف الأهلي، في الثامنة والربع من مساء غدٍ الثلاثاء، فريق الجندل، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



ووفقًا للتقارير الصحفية، منح جروس راحة لثنائي الهجوم المتألق عمر السومة ودجانيني تفاريس، عن لقاء الجندل.



وبالإضافة إلى السومة ودجانيني، استقر المدرب السويسري، على استبعاد الجناح المتألق ونجم الموسم في الأهلي عبدالفتاح عسيري، والظهير سعيد المولد.