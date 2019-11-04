شيرين حمدي تكتب: العبقرية والضلال

كان وقتا عظيما أن أكون حيا وأقوم بالبحث فى مجال الفيزياء النظرية ، تصورنا أن العلم تغير بشكل كبير فى الخمسين عاما الأخيرة، وأنا سعيد لو كنت ساهمت بشكل بسيط فى هذا التغيير ، فحقيقة فهم ذاتك قد تجعلك تنجح فى الاقتراب من فهم القوانين التى تحكمنا وتحكم الكون الذي نعيش فيه ..وهذه الحقيقة تعتبر نصرا عظيما.



_تذكر دائما أن تنظر إلى أعلى النجوم وليس إلى قدميك فى الاسفل.

_حاول أن تفكر منطقيا فيما تراه وتتساءل دائما عن وجوده فى الكون.

_كن فضوليا .. مهما بدت الحياة صعبة فهناك دائما أمر ما يمكنك النجاح فيه .

_من المهم أن تستسلم ببساطة إلى قدراتك القوية وأن تعمل بها.



كانت تلك الرسالة الختامية التى تركها العالم الفيزيائي الكبير ستيفن هوكنج .



لقب ايناشتين



ستيفن هوكنج هو أحد أذكى الفيزيائيين فى العالم، ولد فى ١٩٤٢ فى مدينة اكسفورد بانجلترا ودرس فى جامعة أكسفورد كما حصل على درجة الشرف الأولى فى الفيزياء وأكمل دراسته فى جامعة كامبردج للحصول على الدكتوراة فى علم الكون ..وأطلق عليه لقب ايناشتين فقد كان مميزا وعبقريا فى مجال الرياضيات.



كان يعانى من العزلة والكآبة فى جامعة أكسفورد لأنها لم تدرس شغفه بمادة الرياضيات لذلك كانت علاماته متدنية وحاول الاندماج بالجامعة من خلال ممارسة رياضة التجديف ..وربما هذا الأمر جعله يتعرض لاختلال التوازن فأصيب بمرض عصبي يدعى " التصلب الجانبي" وذكر الأطباء أن هذا المرض لن يستطيع العيش به أكثر من سنتين.



لكن هوكنج تحدى المرض واستمر به ، ولم تنته المعاناة عند هذا المرض فأصيب بعدها بالتهاب رئوي واضطر لإجراء عملية لشق حنجرته أفقدته القدرة على الكلام كليا وكان استخدامه ليده فقط ..



إلى أن قام مهندس أمريكى يدعى "والت وولتز" بتطوير نظام حاسوب معقد استطاع من خلاله التخاطب بكتابة الكلمات المطلوبة على شاشة الكمبيوتر ، ثم طور خبير آخر برنامجا أكثر تطورا ملتصقا بالكرسي المتحرك يمنحه صوتا صناعيا.



العبقرية والضلال





أصدر هوكنج كتاب " موجز تاريخ الزمن" يبسط فيه المفاهيم المعقدة فى الفيزياء ، وسجل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية من حيث كونه الأوسع انتشارا وترجم إلى أربعين لغة .. فى هذا الكتاب لم ينف وجود الله ولكنه نفى دوره. الأمر الذي جعل العديد من علماء الفيزياء يسألونه الا تعتقد أن كافة المعادلات والتحركات الكونية .. يحكمها قوة خفية .. فتدمع عينيه ويقول أتمنى أن أصل لذلك ..



وصرح بأنه لا يظن بأن العرق البشري سيعيش لألف سنة على الأرض إلا إذا انتشرنا فى الفضاء بسبب الاحتباس الحراري الشديد ، وأن الكون يتكون من العديد من المجرات كل مجرة تحتوي على عدد من الكواكب ، وربما كان هناك كواكب شبيهة بكوكب الأرض يكون عليها حياة .. لذلك أعتقد بوجود كائنات فضائية.. ونصح بعدم التعامل معها إذا اكتشفت .





ستيفن هوكنج له أبحاث نظرية فى علم الكون ، وأبحاث عن العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكية الحرارية.



توفى هوكنج فى عام ٢٠١٨ عن عمر يناهز ستة وسبعبن عاما.



وربما نتفق أو نختلف معه فى بعض الآراء لكن هذا لا يمنع أن نتعرف على نظرياته وأن نستفيد منها فيما يخص العلوم والفيزياء .. وأن نتعلم منه الأهم من ذلك .. نتعلم الإرادة .. فطالما هناك حياة هناك أمل .





هل يمكنك سماعى ؟!!