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رياضة

منتخب السويس يواجه مصر المقاصة وديا .. غدا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:09 م
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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عبدالله هشام
يخوض فريق منتخب السويس مباراة ودية غدا امام فريق مصر المقاصة علي ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمنافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

ويسعى محمد صلاح المدير الفني لفريق منتخب السويس لتجهيز جميع اللاعبين لبمشاركة وتجربة عدد من الخطط والتكتيكات الجديدة للمحافظة علي مشواره القوي في دوري الممتاز ب .

جدير بالذكر ان فريق منتخب السويس يحتل صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم ابثاني برصيد ٩ نقاط مناصفة مع فريق سيراميكا كليوباترا.
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