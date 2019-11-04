النقل: وقف المسئولين عن واقعة شبين القناطر وإحالتهم للنيابتين الإدارية والعامة

قررت وزارة النقل، اليوم الاثنين، إيقاف جميع المتسببين في حدوث واقعة قطار محطة شبين القناطر عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الراتب وإحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.



جاء ذلك بعد أن أسفرت نتائج اللجنة الموسوعة التي أمر وزير النقل بتشكيلها للتحقيق في الواقعة عن إدانة جميع المتسببين والمسئولين عن حدوث الواقعة.



كما تمت إحالة المتسببين في حدوث الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياة المواطنين والممتلكات للخطر.