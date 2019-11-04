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محمد عبد الحميد عن النظام الجديد لتكليف الأطباء: لم يصدر قرار رسمى حتى الآن

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:13 م
تكليف الأطباء
تكليف الأطباء
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن النقابة طرحت نظاما جديدا لتكليف الخريجين الجدد ولكنه لم يتم تأكيده حتى الآن.

وأضاف الدكتور محمد عبدالحميد، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر قناة "دى إم سى"، "المشهد لم يتضح حتى الآن والوزارة لم تحسم ملف تكليف الأطباء وتقلله من سنتين لـ 9 أشهر ولم يصدر قرار رسمى حتى الآن".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إستراتيجية جديدة لتطوير التعليم الطبي تتمثل في إلحاق 100% من أطباء الوزارة بالزمالة المصرية تحت مسمى "طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية" بما يخدم مصلحة الطبيب، حيث إن هذا لا يتعارض مع الحصول على الماجستير والدكتوراه، من جانبها اعترضت نقابة الأطباء علي هذا النظام الجديد في بيان رسمي.

صدرت النقابة العامة لأطباء مصر بيانا عاجلا تعترض فيه علي بدء تطبيق نظام التكليف الجديد.

تابعت نقابة الأطباء ببالغ الانزعاج والقلق تصريحات الدكتورة وزيرة الصحة والتي أعلنت فيها بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء وأعلنت بدء تطبيقه خلال ساعات رغم عدم نشر وغموض محتواه.

وتعلن نقابة أطباء مصر أنها أعلمت الوزارة في خطاب رسمي بالأمس موقع من النقيب والأمين العام برفضها تطبيق أي نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم.
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