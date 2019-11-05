السيد عبدالقادر: التعليم التكنولوجى مسار جديد للتعليم فى مصر.. فيديو

قال الدكتور السيد عبدالقادر رئيس الجامعة التكنولوجية فرع بني سويف، أن التعليم التكنولوجى هو مسار جديد للتعليم ومهمتة تأهيل الطالب للسوق العمل ويعتمد فى المقام الاولى على التدريب والشراكات الصناعية، مشيرا إلى أنه يؤهل الطالب ينافس فى سوق العمل المحلى والاقليمي والدولى.



وأضاف الدكتور السيد عبدالقادر، أن التعليم التكنولوجي يهتم بالطالب من أجل تطوير تقنياتة وخبراته لتكون فى أوسع مجال، مضيفا أن الشراكات الصناعية مهمة جدا فى التعليم التكنولوجى.



وأوضح السيد عبدالقادر، أن التعليم التكنولوجى يؤهل طالب الدبلوم الفنى وطالب الثانوية العامة ولا يقتصر فقط على طلاب الثانوية العامة أو على الدبلوم فقط.



وأكد السيد عبدالقادر، أن التعليم التكنولوجي يكون لة أمتحان قدرات فى اللغة الانجليزية والحاسب الآلى والرياضيات ويجب على طلاب الدبلومات النجاح فى ذلك الأختبار وأجتيازة بنسبة 82% ، وبنسبة 75% لطلاب الثانوية العامة من أجل الالتحاق بالجامعة التكنولوجية، وأن امتحان القدرات للثانوية العامة يكون فى الرياضيات فقط.