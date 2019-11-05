برلماني يطالب بضم جراحات الأورام لقوائم الانتظار

قال النائب مصطفي أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن إطلاق مبادرة قوائم الإنتظار نتيجة الاهتمام الواضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المواطن المصري، مضيفا أن تلك اللمبادرة من أكثر المبادرات جاحا في هذة الفترة.



وأكد النائب مصطفي أبو زيد، أن نجاح تلك المبادرة يحسب للرئيسس عبدالفتاح السيسي و لوزارة الصحة، موضحا أن وزارة الصحة تقدمت بكل الجهود لتنظيم تلك المبادرة حتي أصبحت مبادرة ناجحة بشكل واضح.



وشدد عضو لجنة الشؤون االصحية بالبرلمان، أن من الضروري زيادة أعداد التخصصات التي تدخل في مبادرة قوائم الانتظار، مضيفا أن هناك الكثير من الجراحات الهامة مثل جراحة الأورام يجب إضافتها إلي مبادرة قوائم الإنتظار.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي بدءًا من شهر مارس 2020 في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشددًا على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة في هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من كافة الجوانب.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد، حيث تابع كافة جوانب المنظومة، خاصةً توافر الاعتمادات والموارد المالية اللازمة لتشغيلها في المرحلة الحالية، وتحصيل الإيرادات وإجراء التعاقدات، وجاهزية المنشآت الصحية من حيث الكفاءة وتسجيلها في هيئة الرقابة والاعتماد، وكذا معدلات تسجيل المواطنين والمنظور المستقبلي لاستدامة التشغيل وتدفق الموارد المالية.