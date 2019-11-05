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منوعات

سيارة بعمر 100 عام سبب موت ملياردير البترول في حادث عجيب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:04 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
لقي ملياردير كندي صاحب شركات بترول مصرعه، في حادث سير غريب من نوعه وهو بصحبة زوجته.

وتعود التفاصيل بحسب صحيفة "ديلي ميل"، حين كان يقود الثري الكندي رون كاري البالغ من العمر 80 عاما سيارة عتيقة يرجع تاريخها إلى عام 1903 وهو في عجالة من أمره بأحد شوارع لندن.

وأدت سرعة صاحب شركات البترول إلى سلوك طريق خاطئ تسبب في تعرضه لحادث سير هو وزوجته.

وبعد تعرض الزوجين الثريين للحادث، تم إعلان وفاة الملياردير في مكان الواقعة ، فيما تم نقل زوجته بيلي، التي كانت ترافقه بالسيارة، إلى المستشفى في لندن بواسطة سيارة إسعاف جوية، حيث أصيبت بجروح خطيرة في الرأس.
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