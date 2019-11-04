الجمال يبدأ من هذه اللحظة .. كارمن سليمان تتألق فى إطلالة جديدة .. شاهد

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلقت كارمن سليمان قائلة: "الجمال يبدأ فى اللحظة التى قررت فيها أن تكون نفسك".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



عسل - قمر - بحبك



يذكر آن أخر أعمال كارمن سليمان دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.