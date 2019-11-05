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المشاط: القطاع الخاص أنهى اتفاقات حجوزات ورحلات احتفالات رأس السنة.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قالت رانيا المشاط، وزير السياحة، إن لدينا أكبر منظمة رحلات من أجل التحضير لاحتفالات رأس السنة ولدينا خطة مع بداية شهر ديسمبر مع عودة الزائرين من المملكة المتحدة إلى مصر، مضيفة "القطاع الخاص أنهى الاتفاقات على حجوزات ورحلات احتفالات رأس السنة".

وأضافت رانيا المشاط في حوارها مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة لفعاليات بورصة لندن للسياحة على قناة "صدى البلد": "قطاع السياحة حيوي ومهم في العالم أجمع، وهناك مسؤولية مشتركة من الحكومة المصرية القطاع الخاص والشعب المصري لترك صورة مختلفة عن السياحة".

وأكملت رانيا المشاط: "منظمة السياحة العالمية والمجلس الدولي للسياحة والسفر يعبرون عن الحكومات والقطاع الخاص في العالم، والمجلس الدولي للسياحة اعتبر مصر نموذجا للدولة التي استطاعت تخطي الأزمات والوصول لأعلى إيرادات بتنفيذ برنامج إصلاح هيكلي ينظر له العالم كنموذج محترم".

وتابعت رانيا المشاط: "حصلت وزارة السياحة على جائزة من معرض بورصة لندن للسياحة للريادة الدولية للمساهمة في قطاع السياحة دوليا".
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