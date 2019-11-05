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محافظات

لإحكام الرقابة.. تقليص منافذ بورسعيد الجمركية وإلغاء أقدم منفذ

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:18 ص
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
دخلت بورسعيد، مرحلة العد التنازلي لاحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وتطوير آلية التحكم والرقابة الالكترونية بالتزامن مع تطبيق المحافظة منظومة التحول الرقمي كأول محافظات مصر .

وتأكيدا لاحكام السيطرة الامنية المشتركة للقوات المسلحة والشرطة على حدود المحافظة الادارية ومحاربة التهريب قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلغاء منفذ اللنش الجمركي اقدم منافذ الباسلة والذي شهد العديد من الاحداث الهامة فى تاريخ مصر مع تنقل موقعه وفقا للامتداد العمرانى للمدينة ابتدا من الغد.

كما قرر الغضبان اجراء دراسة امنية وجمركية لإلغاء منفذ الشاحنات وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمكافحة التهريب.
واعلن محافظ بورسعيد البدء في تشغيل منفذ الجميل الجديد من مقرة الدائم يوم السبت القادم .

وسوف يتم نقل منفذ اللنش الي موقع جديد علي الطريق الدولي الساحلي كما سيتم بعد اعتماد الدراسة الخاصة بمنفذ الشاحنات نقل العمل به الي منفذ الرسوة على أن يتم تسيير حركة الشاحنات من السادسة مساءا حتي السادسة صباحا لمنع التكدس بالمنفذ .

ووجه المحافظ بقيام لجان مشتركة من الجمارك والتهرب الضريبي والأحياء لمتابعة المخازن التجارية علي مستوي المحافظة ومراجعة حجم البضائع الموجودة بها واوجه التصرف فيها من خلال المستندات الرسمية.

كما اصدر المحافظ تعليماته بمصادرة اي سيارة يتم ضبطها في عمليات التهريب وكذلك المضبوطات من البضائع المهربة و تجميعها وبيعها لصالح الجمارك.
لإحكام الرقابة.. تقليص منافذ بورسعيد الجمركية وإلغاء أقدم منفذ
لإحكام الرقابة.. تقليص منافذ بورسعيد الجمركية وإلغاء أقدم منفذ
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