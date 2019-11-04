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إنجي وجدان تقبل التحدي.. هارمونيكا تطلق هاشتاج لنشر الحب في مصر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:46 م
هارمونيكا تطلق هاشتاج
هارمونيكا تطلق هاشتاج انشرالحب
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حياة عبد العزيز
"بقينا في وقت صعب وكلمة الحب مبنسمعهاش" بهذه الكلمات اطلق ابلكيشن هارمونيكا لمساعدة الأشخاص لملاقاة شريك الحياة، هاشتاج "انشر الحب" بالتزامن مع عيد الحب المصري، لتحفيز الأشخاص على التعبير عن حبهم لمن حولهم، ونشر الحب في جميع انحاء مصر.

وكانت الفنانة انجي وجدان من اول الفنانات التي قبلت تحدي "هارمونيكا"، ونشرت فيديو بصفحتها الشخصية على موقع التواصل التجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعبرت عن حبها لزوجها أحمد، كما انها تحدت من خلال الفيديو الفنانة علا رشدي.

كما نشرت مي القاضي عبر صفحتها الشخصية على "انستجرام" فيديو تحت هاشتاج "انشر الحب"، والتي عبرت عن حبها لوالدتها التي تدعمها دومًا كما وضحت خلال الفيديو، والتي ظهرت من خلاله بإطلالة بسيطة.

وشارك الفنان مروان مسلم فيديو عبر صفحته الشخصية تحت هاشتاج "انشر الحب"، قائلًا "مش معنى اني سينجل اني مش بحب، مش كل الحب للزوجة والحبيبة، الحب كمان للعيلة والصحاب، واعظم نعم ربنا علينا"، ووضح ان هذا التحدي جاء من قِبل الفنانة انجي وجدان.

وعبر أحمد الشيخ لاعب نادي الأهلي عن حبه لأهله ولخطيبته واصدقاؤه، لكونهم مدعمين له بقوة، وذلك تحت هاشتاج "انشر الحب" الذي اطلقته "هارمونيكا"، وفي نهاية الفيديو قدم التحدي لصديقه حسين السيد.

ومن أبرز "الفاشون بلوجر" التي قبلت تحدي هارمونيكا هي إسراء مصطفى، والتي نشرت فيديو لها على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعبرت عن حبها الشديد لوالدتها التي تساندها، "ماما بتحبني حب غير مشروط" كما وصفت إسراء.
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